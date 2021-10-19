В соцсети GetEmotions сохраняется полная анонимность участников – Айтуган Омаров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В соцсети GetEmotions сохраняется полная анонимность участников. Об этом сообщил основатель казахстанской анонимной социальной сети GetEmotions Айтуган Омаров на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проект решает две человеческие проблемы. Первая проблема – это то, что ежедневно у нас возникают разные вопросы, которые требуют своих решений и, по факту, текущая ситуация такова, что ежедневно каждый из нас изобретает велосипед, придумывая какое-то решение для своей текущей проблемы. Но, по факту, до нас уже много людей решали свои вопросы, были в таких ситуациях и, возможно, нашли свои, может быть, нестандартные решения. Поэтому, мы сделали такой блок в нашей социальной сети, он называется «Вопросы-советы», где вы можете задать анонимно любой интересующий вас вопрос и получить, соответственно, анонимные ответы от участников этой сети. Потому, что, как говорится, сколько людей – столько и мнений», – сказал А. Омаров.

По его словам, по интерфейсу можно видеть, что никаких идентификационных данных нет, это полностью анонимная социальная сеть. Никто не будет знать, кто задал вопрос. Вопросы отправляются на модерацию, нужно, чтобы вопрос соответствовал правилам сети, где есть определенные запреты, как и в других соцсетях. Если модераторы одобрили вопрос, он появляется в правом углу. И все пользователи GetEmotions будут его видеть, но не будут знать, кто задал этот вопрос. Те, кто хочет ответить на вопрос, пишут ответ, и начинается анонимный чат. Участник, задавший вопрос, не будет знать, кто ему отвечает. Участник, столкнувшийся с неадекватным поведением другого участника, может заблокировать его и больше никогда не получать от него сообщений. Если пользователь, задавший вопрос, удалит этот вопрос, полностью удалится вся переписка пользователя во всех чатах.

А. Омаров пояснил, что идентификационных данных участников не видит никто, даже администраторы сети. Администраторы могут только одобрить вопрос, или не одобрить и удалить его.