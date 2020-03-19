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В социальные магазины и торговые сети Павлодарской области начали поставку удешевленного сахара

19 Марта 2020 12:41
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В социальные магазины и торговые сети Павлодарской области начали поставку удешевленного сахара

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области в социальных торговых точках и магазинах сети «Small» сахарный песок из стабилизационного фонда продается по 190 тенге за килограмм. Это ниже, чем в среднем на рынке на 5-10%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

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После того, как розничные цены на сахар пошли вверх, в Павлодарской области начали товарные интервенции. В минувший понедельник первую партию удешевленного сахарного песка из стабфонда получили в социальных магазинах. Теперь недорогой сахар можно приобрести и в торговой сети «Small».

«Мы договорились с руководством торговой сети, чтобы в ее магазинах продавали сахарный песок без накрутки, — говорит руководитель отдела торговой политики регионального управления предпринимательства и торговли Талгат Дугалов. – Отпускная стоимость сахара в данном случае составляет 190 тенге за килограмм, та же цена - на полках магазинов сети «Small».

В ближайшее время в ведомстве планируют работать по такой же схеме с другими крупными торговыми сетями Павлодарской области. На сегодняшний день в стабилизационном фонде хранится около 190 тонн сахара.


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Ключевые слова: Павлодарская область, Цены и тарифы,
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