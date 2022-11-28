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В социально уязвимых семьях в Атырау установят 1500 газоанализаторов

28 Ноября 2022, 15:21

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау в этом году в домах семей, относящихся к социально уязвимым, будет установлено около 1 500 устройств обнаружения угарного газа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала отопительного сезона, к сожалению, в нашем городе зарегистрирован факт отравления угарным газом. В октябре 10 человек отравились угарным газом, один погиб. Во избежание подобных происшествий в выходные дни совместно с газовиками мы проводим осмотры жилых домов, объясняем населению правила пожарной безопасности. Около 1 500 домов, в которых проживают граждане, относящиеся к социально уязвимым слоям населения, взяты на учет. Им на бесплатной основе устанавливаются устройства обнаружения угарного газа. До конца года все они получат газоанализаторы»,- сообщил руководитель управления по чрезвычайным ситуациям города Атырау Ғабит Бабаев.

В ДЧС попросили жителей, имеющих газовые котлы, своевременно проверять их работу и чаще проводить очистку дымоходов.

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