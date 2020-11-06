В снятии денег со счетов сирот подозревают выпускницу Дома юношества
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Выпускница Дома юношества занималась мошенничествами в Таразе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
«1 ноября следственным отделом Управления полиции города Тараза задержана и водворена в ИВС 25-летняя женщина, подозреваемая в совершении пяти фактов мошенничества. Под предлогом оказания помощи в приобретении квартиры она завладела суммой от трех до шести миллионов тенге.
Будучи выпускницей областного Дома юношества, подозреваемая причастна к снятию денежных средств со счетов выпускников данного учреждения, выделенных государством на приобретение недвижимости», - сообщили в полиции.
Следователям следственного отдела УП города Тараз предстоит кропотливая работа по установлению обстоятельств каждого преступления и доказательств вины подозреваемой.
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