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    20:11, 02 Февраль 2021 | GMT +6

    В СНГ предлагают создать Международный центр оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Содружестве Независимых Государств предлагается создать Международный центр оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу исполнительного комитета СНГ.

    Данный вопрос обсуждался на заседании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ (СРПФР), которое прошло 2 февраля 2021 года в онлайн формате.

    В заседании участвовали представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также Исполнительного комитета СНГ, органов отраслевого сотрудничества в сфере безопасности в рамках Содружества, Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

    Как сообщили в пресс-службе, центр будет представлять собой инфраструктуру, обеспечивающую обмен данными и электронными документами между субъектами электронного взаимодействия в рамках СРПФР.

    Правовой статус Центра было решено закрепить соответствующим межгосударственным соглашением, проект которого планируется разработать и внести на обсуждение в нынешнем году.

    Члены Совета также согласились с официальным завершением операции «Млечный путь», которая проводилась на пространстве Содружества с 2015 года. Операция была направлена на выявление и расследование субъектов теневого рынка услуг по перераспределению и отмыванию денежных средств от различных видов противоправной деятельности. Работа в данном направлении будет вестись в рамках нового проекта под условным наименованием «Орион».

    Кроме того, участники заседания поделились опытом противодействия легализации преступных доходов, финансирования терроризма и распространению оружия массового уничтожения в своих государствах, рассмотрели вопросы, касающиеся деятельности нескольких рабочих групп, созданных в рамках Совета, противодействия криминогенному поведению в криптовалютной среде.





    Теги:
    Закон и право Официально Борьба с преступностью Международная деятельность СНГ
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