В СНГ предлагают создать Международный центр оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Содружестве Независимых Государств предлагается создать Международный центр оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу исполнительного комитета СНГ.

Данный вопрос обсуждался на заседании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ (СРПФР), которое прошло 2 февраля 2021 года в онлайн формате.

В заседании участвовали представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также Исполнительного комитета СНГ, органов отраслевого сотрудничества в сфере безопасности в рамках Содружества, Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Как сообщили в пресс-службе, центр будет представлять собой инфраструктуру, обеспечивающую обмен данными и электронными документами между субъектами электронного взаимодействия в рамках СРПФР.

Правовой статус Центра было решено закрепить соответствующим межгосударственным соглашением, проект которого планируется разработать и внести на обсуждение в нынешнем году.

Члены Совета также согласились с официальным завершением операции «Млечный путь», которая проводилась на пространстве Содружества с 2015 года. Операция была направлена на выявление и расследование субъектов теневого рынка услуг по перераспределению и отмыванию денежных средств от различных видов противоправной деятельности. Работа в данном направлении будет вестись в рамках нового проекта под условным наименованием «Орион».

Кроме того, участники заседания поделились опытом противодействия легализации преступных доходов, финансирования терроризма и распространению оружия массового уничтожения в своих государствах, рассмотрели вопросы, касающиеся деятельности нескольких рабочих групп, созданных в рамках Совета, противодействия криминогенному поведению в криптовалютной среде.











