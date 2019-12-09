В случаях отказа от предложенной работы, АСП будет лишаться вся семья – Минтруда
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Со следующего года в случаях, если трудоспособный член малообеспеченной семьи откажется от предложенной государством работы, АСП будет лишена вся семья. Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«При распределении АСП, если в семье есть трудоспособные лица, мы постараемся их обеспечить работой, будет составлен социальный контракт, это уже существующая практика. Если он, получая адресную социальную помощь, откажется от предложенной работы, то если на сегодня АСП при таком случае прекращается выдаваться только данному лицу, то со следующего года вся семья будет лишаться АСП», - сказал Биржан Нурымбетов.
По словам министра, это позволит повысить ответственность трудоспособных членов семьи.
«Так мы повысим ответственность трудоспособных членов семьи, к примеру, папы. Если ему здоровье позволяет работать, мы ему предоставляем работу, а он отказывается, то вся семья будет лишаться АСП», - подчеркнул Биржан Нурымбетов.
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