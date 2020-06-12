В случае увеличения числа больных ужесточим карантинные меры – главный санврач столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач города Нур-Султана Жанна Пралиева обратилась к жителям столицы с просьбой соблюдать карантин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые руководители организаций! В случае увеличения количества больных я как главный санитарный врач города, оценивая эпидемиологическую ситуацию в городе, во избежание дальнейшего распространения коронавирусной инфекции вынуждена принять решение об ужесточении ограничительных и карантинных мероприятий. Ваше нежелание, халатное отношение к жизни и здоровью окружающих людей не дает нам возможность стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в столице и вернуться к обычному ритму жизни. Я еще раз обращаюсь к вам с просьбой задуматься и помочь нам всем выйти из этой непростой ситуации, с которой столкнулся весь мир», - сказала Жанна Пралиева в ходе онлайн-брифинга в СЦК.

«Убедительно прошу граждан, гостей города Нур-Султана не посещать места массового скопления, соблюдать режим карантина, не подвергать свою жизнь и жизнь близких опасности в условиях пандемии коронавируса», - подчеркнула Жанна Пралиева.

Ранее аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов обратился к жителям столицы из-за ситуации с коронавирусом и призвал соблюдать все необходимые меры и рекомендации.



