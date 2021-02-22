В сломавшейся машине семья застряла на трассе в мороз в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В сложной ситуации людям помог участковый инспектор села Пограничник Павлодарской области Ренат Гатин, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«21 февраля житель города Павлодара вместе со своей семьёй ехал в Экибастуз, но на 35-м километре их машина неожиданно сломалась. Починить неисправность самому ему не удалось, так как нужны были запчасти», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Там отметили, что в одном из павлодарских пабликов в Instagram был опубликован текст с благодарностью участковому инспектору полиции села Пограничник Ренату Гатину. Автор обращения выразил признательность полицейскому за оказанную помощь в сложной ситуации. Он написал, что, когда он с семьёй на машине оказался на зимней трассе в сломанной машине, мимо проезжал участковый инспектор Ренат Гатин. Заметив стоящий на обочине автомобиль, он остановился и предложил свою помощь. Потом полицейский взял машину на буксир и довез до станции технического обслуживания в Павлодаре.

«Страшно представить, что могло с нами случиться, если бы полицейского не оказалось рядом, ведь остаться на дороге в сильный мороз - опасно для жизни», – написал павлодарец. - Большое спасибо Ренату Алхамнуровичу. Желаем ему крепкого здоровья, успехов в работе и благополучия! Он настоящий полицейский».





Фото ДП Павлодарской области.



