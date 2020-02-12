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вчера 23:55
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В сломанном автобусе в мороз: граждан Узбекистана спасли на трассе павлодарские полицейские
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Полицейские в Павлодарской области помогли гражданам Узбекистана починить автобус, сломавшийся на трассе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
11 февраля около 13:30 на
«Мы выехали 10 февраля по маршруту Сарыагаш – Новосибирск в Российскую Федерацию, - сказал Нурлан Жолдыбаев. - Так как произошла поломка, вынуждены были остановиться и ждать помощи. У меня не было домкрата: в течение двух часов мы простояли».
Когда к ним подъехали сотрудники полиции, пассажиры и водитель автобуса уже стали замерзать.
«В салоне автобуса находились 19 пассажиров - граждане Узбекистана. Температура воздуха опустилась до −25 градусов», - отметили в департаменте полиции области.
В течение получаса полицейские помогли устранить поломку.
«Мы благодарны полицейским Арману Гинаятову и Толеубаю Кудайбергенову за оказанную помощь, - говорит Ильдар Хамитов. - В такие минуты на помощь всегда приходят именно полицейские. У меня уже второй случай на дороге, когда мне помогают сотрудники полиции. Спасибо родителям, воспитавшим таких сыновей».
Фото департамента полиции Павлодарской области
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