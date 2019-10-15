В следующий этап отбора в Президентский молодежный кадровый резерв прошли 904 участника
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завершился этап «Тестирование способностей» претендентов в Президентский молодежный кадровый резерв, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АДГС РК.
В течение 24 часов кандидаты проходили тест на определение способностей анализировать сложную текстовую и числовую информацию.
На прохождение вербального и числового тестов, состоящих из 25 заданий каждый, было предоставлено по 25 минут соответственно. На этом этапе участники в условиях ограниченного времени анализировали текстовые материалы и документы, работали с диаграммами и таблицами. Задания требовали максимальной концентрации внимания и наличие аналитических способностей.
На верификацию тестирования допущены 904 участника, набравшие наивысшие баллы.
Сложность числовых и вербальных тестов дала возможность отобрать по-настоящему сильных кандидатов. Согласно установленным требованиям, на верификацию тестирования направляются не более 1000 участников, набравших наивысшие баллы при тестировании способностей. При равных результатах тестирования у нескольких кандидатов к следующему этапу отбора может быть допущено число кандидатов, не превышающее 1000 человек.
Исходя из установленных требований, проходной порог составил 30 из 50, что демонстрирует хороший уровень способностей претендентов.
В настоящее время список допущенных к верификации тестирования доступен на официальном сайте Агентства по делам государственной службы, онлайн-платформе pkrezerv.kz.
Напомним, первичную регистрацию для участия в отборе прошли 13212 человек, из которых до конца сентября завершили полностью процедуру регистрации 7312 кандидатов.
В тестировании приняли участие 5745 претендентов. Учитывая, что по итогам всех этапов в Президентский молодежный кадровый резерв будут зачислены лишь 300 лучших и наиболее подготовленных молодых людей, на этапе тестирования способностей конкуренция составила 19 человек на место.
На весь период прохождения тестирования была обеспечена круглосуточная обратная связь. В онлайн режиме на вопросы от участников как пройти и что делать при возникновении непредвиденных ситуаций и иные вопросы предоставлены ответы в социальных сетях и на самой платформе.
Верификация тестирования состоится 19 октября. Для ее прохождения кандидатам потребуется стационарный компьютер с вебкамерой и микрофоном или ноутбук с указанной гарнитурой.
- Число детей с избыточным весом и ожирением растет в Казахстане - ЮНИСЕФ
- Какие поручения Президента учтут в строящемся для малообеспеченных семей и молодежи доме столицы
- Общественная приемная заработала в Семее
- Женис Касымбек поручил усилить разъяснительную работу среди получателей АСП
- 190 млрд тенге частных инвестиций намерены привлечь в СКО
- Наказать глав районов за неисполнение показателей пообещал аким СКО
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана