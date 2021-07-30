В следующей Олимпиаде наши тяжелоатлеты будут участвовать в полном составе – Алдияр Нуралинов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК прошла пресс-конференция на тему «Олимпиада в Токио: мнение экспертов. Тяжелая атлетика», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Касательно участия наших атлетов в Олимпиаде – в следующих Олимпийских Играх, конечно, мы планируем принять участие уже в полном составе. На эти Олимпийские Игры, как вы знаете, система квалификации предполагала ряд ограничений. Ввиду этого со стороны Казахстана приняли участие два атлета. Касательно антидопинговой деятельности, Федерацией проводится, прежде всего, образовательная работа. Это семинары, тренинги по антидопинговой программе. Вы знаете, что ежегодно в антидопинговый кодекс вносятся изменения. В этом году в рамках всех чемпионатов, внутренних соревнований, которые мы проводим, проводили ряд семинаров при поддержке Казахстанского Национального антидопингового центра. Прежде, чем выехать на международные соревнования, проводим дополнительный допинг-контроль, чтобы еще раз убедиться в чистоте результатов», – сказал исполнительный директор федерации тяжелой атлетики РК Алдияр Нуралинов.

По его словам, на уровне республики нарушения антидопинговых правил встречаются. Федерация, совместно с КазНАЦ, выявляет таких атлетов. Недавно такой случай произошел на молодежных соревнованиях в Костанае, о чем Федерация получила извещение. По каждому случаю проводится разбирательство.

А. Нуралинов также сообщил, что, несмотря на пандемию, перед Олимпиадой в Казахстан приезжают международные контролеры. В настоящее время эта работа проводится Международным тестинговым агентством. За несколько недель до Олимпиады оно взяло на контроль казахстанских атлетов. КазНАЦ проводит собственный контроль.