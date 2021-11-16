В следующем году сопоставят расходы и доходы госслужащих в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В следующем году сопоставят расходы и доходы госслужащих. Об этом сообщил председатель Агентства РК по противодействию коррупции Марат Ахметжанов в ходе онлайн-встречи с представителями неправительственных организаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одной из революционных новелл (Концепции антикоррупционной политики РК на 2022-2026 годы – «Казинформ») является введение ответственности за необоснованное обогащение. Сейчас соответствующий законопроект уже находится в Парламенте. Это логическое продолжение запущенного механизма всеобщего декларирования. Как вы знаете, в этом году государственные служащие и их супруги сдали декларации об активах и обязательствах в новом формате. Со следующего года начинается сопоставление их расходов с доходами. С 2025 года, точно так же, о размерах своих доходов будут отчитываться все граждане Казахстана. А уже с 2026 года начнется процесс декларирования расходов для всего населения. Следует отметить, что Налоговым кодексом уже установлена ответственность в виде 10-процентного налога от суммы превышения для всех физических лиц. Что касается государственных служащих, предложено усилить их ответственность. Если расходы будут превышать законные доходы и чиновник не сможет их объяснить, ему грозит изъятие разницы в виде штрафа. А за значительное превышение – вплоть до увольнения по отрицательным мотивам», – сказал М. Ахметжанов.

По его словам, предлагаемые законодательные новеллы начнут действовать с 2027 года. Тогда можно будет увидеть реальную картину активов и имущества населения.

М. Ахметжанов отметил, что от введения указанных законодательных новелл ожидается мультипликативный эффект. Во-первых, эти законодательные нормы будут стимулировать вывод активов населения из тени. Во-вторых, экономический эффект – порог на декларирование наличных денег более 10 тысяч МРП подстегнет граждан на вкладывание средств в недвижимость, создание бизнеса и рабочих мест. В-третьих, профилактический эффект – новые правила лишат смысла приходить на государственную службу с целью обогащения и, в долгосрочной перспективе, обеспечат формирование нового поколения добропорядочных профессионалов. В-четвертых, это инвестиционная привлекательность страны.

Председатель Агентства пояснил, что превышение расходов над доходами будет основанием для начала финансовой проверки. Новая Концепция правовой политики, утвержденная Главой государства, предусматривает создание института финансового расследования для конфискации криминальных активов. Эта мера коснется как теневого бизнеса, так и коррупционеров.