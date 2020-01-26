В следственных подразделениях полиции проходят практику студенты Павлодара

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Студенты, изучающие юриспруденцию в вузе Павлодара, «набивают руку» в органах внутренних дел, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Основное время студентов в период практики посвящается отработке навыков и методов следственной работы под руководством руководителя практики. В период прохождения практики студенты приобретут навыки следственной работы, а также навыки в планировании и производстве следственных действий осмотра места происшествий, исследования следов преступления, вещественных доказательств, допроса потерпевших», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

В 2019 году министр внутренних дел генерал-лейтенант Ерлан Тургумбаев заключил меморандум по взаимному сотрудничеству с одним из вузов Павлодара. В рамках этого документа руководство следственного управления департамента полиции Павлодарской области встретилось со студентами университета для прохождения производственной практики в подразделениях следствия и дознания. Ребята изучат действующие нормативные акты МВД РК, регламентирующие деятельность следствия и дознания, руководствуясь ими в период прохождения практики.

«Преддипломная практика является составной частью учебного процесса, и я буду проходить её в департаменте полиции Павлодарской области. Большинство из нас в будущем хочет связать свою жизнь с работой следователя, и нам для этого необходимо приобрести все необходимые навыки, умения и опыт работы в правоохранительных органах», - сказал выпускник университета Нияз Мусин.

В будущем с учётом профессиональных навыков ребят в период прохождения практики будет решён вопрос о поступлении их на службу в органы внутренних дел, пообещали в пресс-службе ДП Павлодарской области.