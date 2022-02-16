В следственных изоляторах усилен контроль за соблюдением прав арестованных – МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В следственных изоляторах усилен контроль за соблюдением прав арестованных. Об этом сообщил на онлайн-брифинге председатель Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК генерал-майор юстиции Жанат Ешмагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В информационном пространстве наблюдается массовый ложный вброс недостоверной информации о якобы совершаемых пытках в стенах следственных изоляторов. Ответственно заявляем: они не соответствуют действительности, вводят в заблуждение общественность и искажают реальную картину происходящего. Дошло даже до того, что распространяется откровенно говоря, бредовое фейковое сообщение о создании в следственном изоляторе города Алматы пыточных камер в стиле средневековой инквизиции. Хочу заверить, такого нет и быть не может!», – сказал Ж. Ешмагамбетов.

Председатель комитета напомнил, что Казахстан принял международные обязательства по предупреждению нарушений, в том числе касающихся жестокого обращения, не только унижающего достоинство человека, но и опасного для его жизни и здоровья. Нормативная база приведена в соответствие с минимальными стандартными правилами ООН в отношении обращения с заключенными, так называемыми Правилами Нельсона Манделы.

«Сейчас, когда внимание общества приковано к состоянию условий содержания граждан, арестованных в связи с январскими событиями, мы вдвойне усилили контроль в следственных изоляторах, в том числе максимально открылись для общественного мониторинга. Мы понимаем, что закрытость наших учреждений может в настоящих условиях вызвать недоверие, в целом, к уголовно-исполнительной системе. Поэтому в целях обеспечения открытости и прозрачности мы продолжаем сотрудничать с общественно-наблюдательными комиссиями, национальным превентивным механизмом и неправительственными организациями. Ими проводится независимый мониторинг соблюдения прав и условий содержания граждан, находящихся под стражей. Так, за эти дни они более 60 раз посетили 13 следственных изоляторов», – сообщил генерал.

Ж. Ешмагамбетов также рассказал, что все жилые, служебные, коммунально-бытовые помещения учреждений комиссионно обследуются с участием общественников. Комиссией во главе с Уполномоченным по правам человека Азимовой Эльвирой Абилкасимовной, руководителем общественного фонда «Хартия за права человека» Турмагамбетовой Жемис Утегеновной совместно с рядом общественников адвокатов проверены условия содержания и осуществлен прием более 100 следственно-арестованных в шести регионах. Обеспечена возможность посещения учреждений депутатами Парламента и маслихатов, общественных комиссий с участием адвокатов, в связи с их обращениями. По результатам этих встреч жалоб на противоправные действия со стороны администрации учреждений не поступало.

Кроме того, по словам Ж. Ешмагамбетова, обеспечено полное медицинское обследование и видеофиксация состояния здоровья граждан, которые поступали в следственные изоляторы. О каждом факте выявленных телесных повреждений информируются органы прокуратуры. К этим материалам в установленном порядке могут получить доступ не только следователи и прокуроры, но и защитники подозреваемых. В ведении следственных изоляторов пока действуют собственные медицинские службы. С июля этого года они будут переданы в гражданское здравоохранение. В штате медицинских служб следственных изоляторов есть медицинские специалисты, включая хирургов, терапевтов и других врачей. Также приглашаются гражданские медики для регулярного медицинского обследования. Нуждающихся в более тщательном уходе арестованных переводят в гражданские организации здравоохранения, где они проходят лечение в специализированных охраняемых палатах.

Как сообщил Ж. Ешмагамбетов, в связи с январскими событиям в следственные изоляторы всего поступило 267 человек с телесными повреждениями, из них 33 прошли стационарное лечение в городских больницах. Все остальные получали лечение в условиях медицинских частей учреждений, но при этом их регулярно обследуют гражданские медики.

«Отмечу, что ранения были ими получены во время массовых беспорядков, в ходе нападений на административные здания, сотрудников и зафиксированы нами при поступлении», – сказал председатель комитета.