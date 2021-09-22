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В скольких странах распространена казахская поэзия

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
22 Сентября 2021, 13:55
В скольких странах распространена казахская поэзия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Антология казахской прозы и поэзии распространена более чем в 90 странах мира. Об этом сообщила министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках проекта «100 новых лиц» были выбраны и презентованы новые личности, внесшие вклад в развитие Казахстана в своей сфере. Их имена широко пропагандировались и становились хорошим примером для подрастающего поколения. Мы считаем, что молодежь, отобранная для проекта «100 новых лиц», создаст новый поток людей, которые будут продвигать производство и профессию, науку и культуру», - сказал Аида Балаева на заседании Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте РК.

По ее словам, в рамках проекта «Современная казахстанская культура в глобальном мире» книги «Антология современной казахской прозы» и «Антология современной казахской поэзии» переведены на 6 официальных языков ООН и доведены до крупных библиотек, учебных заведений и литературных центров более 90 стран, говорящих на английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском языках, в общей сложности около 20 тысяч организаций.

«Мероприятия по международной презентации этих коллекций прошли в Лондоне, Мадриде, Париже, Москве и Каире. Также в целях расширения связей с международным сообществом в национальных библиотеках Китая, США, Турции, России, Финляндии, Кореи, Малайзии, Венгрии, Швеции и других стран открыты 34 Центра казахстанской литературы и культуры. По поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева в прошлом году в рамках 175-летия Абая Кунанбайулы сборник произведений великого поэта был переведен на 10 крупнейших языков мира и представлен миру. Я считаю, что эта инициатива – большой вклад в популяризацию нашей культуры, приобщение к мировой литературе», - заключила А. Балаева.


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