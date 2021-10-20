В скольких регионах Казахстана ускорилась инфляция

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В сентябре годовая инфляция ускорилась. Об этом заявил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях стабилизации инфляции Главой государства в своем Послании в сентябре текущего года поручено Правительству совместно с Национальным Банком уделить особое внимание немонетарным факторам», - сказал Ерболат Досаев.

Глава Нацбанка отметил, что во исполнение поручения Главы государства решением Правительства утвержден Комплекс мер антиинфляционного реагирования, реализация которого началась в сентябре текущего года.

«Хочу обратить Ваше внимание на ситуацию в регионах. В сентябре годовая инфляция ускорилась в 13 из 17 регионов, в 6 областях она превышает 9%. По мнению Национального Банка, стабилизация цен на региональных рынках и недопущение дефицита товаров являются ключевыми факторами для «обуздания» инфляции в текущем году», - добавил Ерболат Досаев.