В СКО заместитель акима района оказался участником конфликта

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на Совете по этике рассматривали дисциплинарное дело в отношении заместителя акима района М.Жумабаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как следует из материалов служебного расследования, в конце августа Жаксылык Есдаулетов около полуночи находился в кафе, где произошел конфликт с вызовом полиции. С ним был второй заместитель акима этого же района Смагулов, который уволился по собственному желанию и дисциплинарное дело в отношении него прекратили.

«Согласно рапорту старшего инспектора полиции, поступило сообщение от гражданина Мустафина о принятии мер к сотрудникам акимата, которые угрожали ему в кафе «Чайхана». В ходе расследования доводы Мустафина не подтвердились. Его приятель указал, что Мустафин вел видеосъемку, но алкогольного опьянения участников не помнит», - проинформировал заместитель руководителя департамента по делам государственной службы Жанат Жумабаев.

Владельцы кафе показали, что чиновники алкоголь не употребляли. В кафе его вообще не продают. Они же заявили, что Мустафин сам ворвался в кабинку кафе и начал оскорблять хозяина. Смагулов вмешался в разговор, Мустафин ударил его и даже сломал очки. Разнять их попытался Есдаулетов.

Вот только медицинское освидетельствование и опрос Есдаулетов и Смагулов проходили на следующий день. Полицейские пояснили, что получили сообщение о смерти человека в больнице и выехали туда.

«Учитывая возможные последствия произошедшего конфликта, госслужащим следовало принять все необходимые меры по незамедлительному прохождению медицинского освидетельствования и дачи пояснений сотрудникам полиции в целях исключения возможной критики со стороны граждан, в том числе заявителя. В действиях Есдаулетова, являющегося должностным лицом – заместителем акима района М.Жумабаева - усмотрены признаки нарушения норм этики, предусмотренные Этическим кодексом», - сказал Ж.Жумабаев.

Сам Есдаулетов свою вину признал. Свои действия объясняет незнанием процедуры.

«Если бы я знал, что нужно сразу провести освидетельствование, сразу бы провел. Тем более я был за рулем своего автомобиля. Рано утром проконсультировался со своим знакомым, бывшим сотрудником органов, он сказал, что нужно было провести освидетельствование. Я сразу поехал», - объяснил Есдаулетов.

Члены Совета по этике усомнились в том, что госслужащий с 20-летним стажем не знал о возможных последствиях конфликта. Совет по этике рекомендовал объявить Есдаулетову выговор.