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В СКО закрыт для движения участок трассы Жезказган-Петропавловск

29 Ноября 2019 11:36
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В СКО закрыт для движения участок трассы Жезказган-Петропавловск

СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Участок трассы Жезказган-Петропавловск закрыт для движения в связи с ремонтом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «КазАвтоЖол».

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«В связи с плановыми ремонтными работами 29 ноября с 11.00 до 17.00 часов закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодороге «Жезказган-Петропавловск» вблизи населенного пункта Покровка», - уточняется в сообщении.

При возникновении нештатной ситуации на дороге пользователи автодорог республиканского значения могут обращаться через по номеру 1403, +7 7172 444 777, а также мобильный телефон диспетчерской службы и приложение WhatsApp по номеру +7 771 7444 777.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Транспорт,
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