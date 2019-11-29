В СКО закрыт для движения участок трассы Жезказган-Петропавловск

СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Участок трассы Жезказган-Петропавловск закрыт для движения в связи с ремонтом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «КазАвтоЖол».

«В связи с плановыми ремонтными работами 29 ноября с 11.00 до 17.00 часов закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодороге «Жезказган-Петропавловск» вблизи населенного пункта Покровка», - уточняется в сообщении.

При возникновении нештатной ситуации на дороге пользователи автодорог республиканского значения могут обращаться через по номеру 1403, +7 7172 444 777, а также мобильный телефон диспетчерской службы и приложение WhatsApp по номеру +7 771 7444 777.