Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:39
-
-
-
-
-
вчера 22:36
-
-
-
-
-
вчера 22:03
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
В СКО закрыт для движения участок трассы Жезказган-Петропавловск
29 Ноября 2019 11:36
Поделиться:
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Участок трассы Жезказган-Петропавловск закрыт для движения в связи с ремонтом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «КазАвтоЖол».
Новости по темеНовый метод проверки качества дорог планируют внедрить в Казахстане Казахстанские ученые представили новые разработки в сфере дорожного строительства В Казахстане в 2020 году откроют движение на 1373 км автодорог
«В связи с плановыми ремонтными работами 29 ноября с 11.00 до 17.00 часов закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодороге «Жезказган-Петропавловск» вблизи населенного пункта Покровка», - уточняется в сообщении.
При возникновении нештатной ситуации на дороге пользователи автодорог республиканского значения могут обращаться через по номеру 1403, +7 7172 444 777, а также мобильный телефон диспетчерской службы и приложение WhatsApp по номеру +7 771 7444 777.
Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Транспорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Специализированную службу охраны предлагают ввести в школах Петропавловска
- Семь теплых остановок откроют в Атырау
- Сельские дома начали подключать к питьевой воде в СКО
- Железнодорожный маршрут «Тараз - Жанатас» возобновляют в Жамбылской области
- Многопрофильную больницу по стандарту JCI построят в Петропавловске
- Сейчас выгодно производить мясо – аким СКО
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047