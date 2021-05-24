В СКО за сутки резко возросло число инфицированных коронавирусом

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки зарегистрировали 42 инфицированных коронавирусом. Это в три раза больше, нежели в предыдущие сутки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, семь новых случаев приходятся на Петропавловск. Остальные зарегистрировали в девяти районах области. ПЦР-анализы на коронавирус отобрали у 35 человек по эпидемиологическим показаниям и у семи – с целью эпиднадзора.

Всего за сутки лаборатории провели 652 ПЦР-исследования.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, Северо-Казахстанская область по распространению коронавируса перешла в «желтую зону».