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    14:46, 24 Май 2021 | GMT +6

    В СКО за сутки резко возросло число инфицированных коронавирусом

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки зарегистрировали 42 инфицированных коронавирусом. Это в три раза больше, нежели в предыдущие сутки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, семь новых случаев приходятся на Петропавловск. Остальные зарегистрировали в девяти районах области. ПЦР-анализы на коронавирус отобрали у 35 человек по эпидемиологическим показаниям и у семи – с целью эпиднадзора.

    Всего за сутки лаборатории провели 652 ПЦР-исследования.

    Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, Северо-Казахстанская область по распространению коронавируса перешла в «желтую зону».


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область
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