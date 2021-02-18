В СКО за сутки число выздоровевших от коронавируса превысило число новых инфицированных

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки зарегистрировали 32 новых случая инфицирования коронавирусом, выздоровел 41 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, из 32 случаев только семь относятся к бессимптомному носительству.

В Петропавловске выявили за сутки всего 11 инфицированных, остальные – в девяти районах. Наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрировали в Кызылжарском районе – шесть человек.

«Лабораторные анализы методом ПЦР у 30 граждан отобрали по эпидемиологическим показаниям - ОРВИ, пневмония, контактные - и у двоих с целью эпиднадзора - плановая, экстренная госпитализация. За сутки лаборатории провели 1,3 тысячи исследований», - проинформировали в пресс-службе.

Общее число инфицированных по области приближается к 12 тысячам.

По распространению коронавируса регион по-прежнему находится в «желтой» зоне.