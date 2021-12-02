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В СКО высота снега близка к среднемноголетним значениям

2 Декабря 2021 17:00
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В СКО высота снега близка к среднемноголетним значениям

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области метеорологи провели снегомерную съемку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации филиала РГП «Казгидромет», высота снега по результатам полевой снегосъёмки, которую проводили в последний день ноября, варьируется от 1 до 13 см. В прошлом году были те же значения, однако максимум - 13 см - зафиксировали сразу в четырех пунктах. В этом же году в одном - в окрестностях метеостанции Петропавловска.

«13 см - это среднемноголетнее значение для метеостанции Петропавловска на 30 ноября. А вот в окрестностях метеостанции «Рузаевка» средняя высота снежного покрова в этот же день составила 12 см, что почти в два раза больше среднемноголетней нормы для данного пункта. Минимальный показатель - 1 см - зафиксирован в окрестностях села Талшик. В остальных пунктах наблюдения средняя высота снега близка к среднемноголетней норме», - сообщили в североказахстанском «Казгидромет».

Метеорологи добавили, что целью снегосъёмки является определение характеристик снега и почвы. Замеряется высота снега, масса, определяется характеристика залегания снежного покрова, состояния снега и почвы под ним. На основе этих данных на рабочем месте рассчитывается плотность снега, его средняя высота, запас воды и другие показатели. Результаты снегосъёмок ложатся в основу агрометеорологических прогнозов для хозяйства и паводкового прогноза.

Снегомерную съемку метеорологи проводят каждую декаду.

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#Северо-Казахстанская область   #Казгидромет   #Погода  
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Автор:

Олеся Жуковень

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