В СКО владельцев развлекательных заведений наказали за нарушение режима ЧП

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Сотрудники управления полиции города Петропавловска совместно со специалистами отдела предпринимательства и департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг проводят рейды по объектам торговли и общественного питания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, проверяют соблюдение режима ЧП.

«В Петропавловске выявлены факты, когда предприниматели, владельцы развлекательных заведений пренебрегали рекомендациями по функционированию объектов на период действия чрезвычайного положения. Несмотря на запрет работы после 22 часов, во многих заведениях находились посетители, шли развлекательные мероприятия», - отметили в пресс-службе.

За два дня рейдов владельцев 12 кафе, бара-магазина и боулинг-центра привлекли к ответственности по статье за нарушение режима чрезвычайного положения. Санкция статьи предусматривает предупреждение или штраф в размере 10 МРП либо административный арест сроком до 15 суток.

Все административные дела после сбора материала направили в специализированный административный суд города Петропавловска для принятия по ним процессуального решения. По двум из указанных фактов принято решение о привлечении к административной ответственности. Один из владельцев кафе заплатил штраф в размере 26,5 тысяч тенге. Владелица другого бара привлечена к административной ответственности в виде ареста сроком на 5 суток.

По словам первого заместителя начальника департамента полиции Каната Айтбаева, со стороны многих предпринимателей отмечается полное понимание необходимости объединения усилий и строгого соблюдения предпринимаемых мер.