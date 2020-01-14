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В СКО «умные» камеры будут следить за происходящим в патрульной машине

14 Января 2020 10:50
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В СКО «умные» камеры будут следить за происходящим в патрульной машине

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске служебные машины патрульной полиции оборудуют современной системой видеорегистрации Streamax, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, оборудование позволяет вести видеосъемку сразу с четырех точек. Камера видит, что происходит впереди, сзади и даже в салоне машины. Основная камера установлена на крыше. Она снимает панорамное видео на 360 градусов.


Начальник департамента полиции Марат Тулебаев подчеркнул, что инновация должна стать эффективным инструментом в работе дежурных нарядов полиции. Основное назначение системы – обеспечение доказательной базой при фиксации преступлений и правонарушений, контроль за соблюдением законности сотрудниками полиции.


В ближайшее время такими системами оснастят 14 патрульных машин.




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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, МВД РК,
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Автор:

Олеся Жуковень

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