В СКО треть инфицированных коронавирусом – старше 60 лет

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – О ситуации с распространением коронавируса в Северо-Казахстанской области рассказали в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ведомства, за последние две недели в регионе зарегистрировали 415 случаев инфицирования коронавирусом. В сравнении с аналогичным периодом отмечается снижение заболеваемости на 50%. За минувшие сутки по области выявили всего девять инфицированных. ПЦР-исследований на коронавирус провели 109.

Коронавирус выявляют у жителей региона всех возрастных категорий. Наибольший удельный вес отмечается в возрасте 60 лет и старше – 31%, 50-59 лет – 18%, в возрасте 40-49 лет – 13%, 30-39 лет – 16%, в категории 19-29 лет – 11%, среди детей до 14 лет – 9% и на долю 15-18 лет приходится 2%.

С начала пандемии по области зарегистрировали 35 047 случаев инфицирования. Из них 78% - с симптомами заболевания. К завозным относятся всего 456 случаев.

«С 6-го октября 2020 года по 8-е января 2022 года прибыло через пункты пограничного контроля КНБ на автомобильных дорогах, граничащих с РФ 355 168 человек. Из них пеших пассажиров со справками ПЦР-обследования – 191 277 человек. 5 936 человек прибыли без справок и были помещены в карантинные стационары для лабораторного обследования на COVID-19. Выявлено 316 человек с положительным результатом на COVID-19, из них 41 человек помещен в инфекционный стационар и 275 человек направлены на амбулаторное лечение. 1744 иностранным гражданам въезд был запрещен, так как отсутствовала справка о прохождении теста на COVID-19», - добавили в пресс-службе.