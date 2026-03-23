В СКО «Тазару күні» Наурызнама объединила регион добрыми делами

В этот день в области в рамках республиканского челленджа «Өзіңнен баста» и программы «Таза Қазақстан» прошли акции помощи одиноко проживающим пенсионерам, мероприятия по очистке общественных пространств, а в Петропавловске состоялась экологическая акция «EcoMarket» по обмену вторсырья на подарки.

Фото: акимат СКО

В своем обращении Глава государства отметил, что по всей стране началась реализация инициативы «Мөлдір бұлақ», в рамках которой ведется расчистка природных родников, прибрежных зон и водоемов, продолжается массовая посадка деревьев, уборка дворов, парков и скверов.

— В Новой Конституции, принятой в дни празднования Наурыза, одним из базовых принципов нашего мировоззрения сформулировано бережное отношение граждан нашей страны к природе. Суть идеологической концепции «Таза Қазақстан» — это не только чистота наших улиц, дворов и быта, но и чистота наших помыслов, направленных на достижение благополучия для граждан Казахстана, — обратился к казахстанцам Президент.

Фото: акимат СКО

Республиканский челлендж «Өзіңнен баста» в Северо-Казахстанской области приобрел по-настоящему масштабный характер. В рамках акции была организована уборка в домах одиноко проживающих пенсионеров. Участники выезжали по адресам, поздравляли пожилых людей с праздником, помогали по хозяйству, очищали дворы и придомовые территории от снега, убирали наледь и выполняли необходимую работу по дому.

— Сегодня, в день «Тазару күні», и в рамках республиканского челленджа «Өзіңнен баста» мы совместно с «серебряными» волонтёрами при областном совете ветеранов приехали поздравить одиноко проживающую пенсионерку с праздником и оказать ей помощь. Мы очистили двор и придомовую территорию от снега, пообщались и постарались подарить тепло и внимание. Для нас важно, чтобы в такие дни никто не оставался без заботы, ведь добрые дела начинаются с каждого из нас, — поделилась руководитель фронт-офиса волонтёрства «Birgemiz» Анастасия Волкова.

В акции приняли участие и «серебряные» волонтеры, для которых помощь людям давно стала делом сердца.

— Я всегда стараюсь участвовать в таких акциях, потому что считаю важным помогать тем, кто в этом нуждается. Сегодня вместе с волонтёрами приехали к одиноко проживающей пенсионерке, очистили двор от снега, пробили лёд, чтобы вода могла уходить. Такие добрые дела не требуют многого, но для людей это большая поддержка. Главное — не оставаться в стороне и помогать друг другу, — поделился «серебряный» волонтёр Геннадий Назарович.

Фото: акимат СКО

Для самих пожилых людей такая забота стала не просто бытовой помощью, а знаком внимания. Жительница Петропавловска, 79-летняя Валентина Шеблена, призналась, что в ее возрасте уже трудно справляться с хозяйством самостоятельно. Дважды в неделю к ней приходит социальный работник, однако дополнительная помощь волонтеров для нее особенно ценна.

— Очень приятно, что про нас не забывают. Ребята помогают, поздравляют — это большое дело, — делится пенсионерка.

Еще одной яркой частью Наурызнама стала экологическая акция «EcoMarket», которая прошла на центральной площади Петропавловска. Она объединила жителей города вокруг идеи осознанного потребления и бережного отношения к природе, став значимым событием завершающего дня праздничной декады.

На площади было организовано специальное пространство для раздельного сбора отходов. Для участников установили три контейнера: для пластиковых бутылок и упаковки, жестяной тары, а также полиэтиленовых пакетов и других видов перерабатываемого мусора. Горожане сдавали собранное вторсырье и в обмен получали подарки как символ благодарности за экологическую ответственность.

Фото: акимат СКО

Праздничное настроение мероприятию придала концертная программа творческих коллективов, которая прошла в рамках акции и стала ярким завершением декады Наурызнама. Музыкальные номера, атмосфера общего участия и полезная экологическая инициатива сделали «EcoMarket» не только содержательной, но и по-настоящему объединяющей акцией.

Также в день «Тазару күні» в регионе проходили мероприятия по очистке общественных пространств. Во всех населенных пунктах приводили в порядок улицы, дворы, парки и скверы, а в рамках противопаводковых мероприятий продолжался вывоз снега.

Наурызнама в СКО наполнилась не только праздничной атмосферой, но и конкретными делами — от помощи одиноко проживающим пенсионерам до экологических и санитарных акций, направленных на чистоту, безопасность и благополучие жителей.