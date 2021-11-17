В СКО стремительно промерзает почва

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области метеорологи отмечают стремительное промерзание почвы, передает корреспондент МИА «Казинформ».По информации филиала РГП «Казгидромет», в этом году процесс промерзания идет гораздо быстрее, нежели в прошлом.

«Последние дни в области проходит самая что ни на есть репетиция зимы. Её почувствовали на себе почти все жители региона. Одним из результатов почти зимних морозов является стремительное промерзание почвы. 13-го ноября 2020-го года промерзание почвы фиксировали всего девять наблюдательных пунктов. Максимальное значение тогда показал мерзлотомер на метеостанции «Возвышенка» - 13 см. В этом году эта же метеостанция показывает ту же глубину промерзания», - отметили в североказахстанском «Казгидромете»

Однако это не максимальный показатель. В селе Налобино Кызылжарского района зафиксировали промерзание почвы на уровне 27 см, в селе Пресновке Жамбылского района и городе Сергеевке района шал акына – 23 см, в селе Саумалколь Айыртауского района – 20 см.

Метеорологи добавили, что данные по глубине промерзания почвы важны в различных сферах хозяйства и для составления агрометеорологических прогнозов и прогнозов весеннего половодья.

Ранее в североказахстанском «Казгидромете» сообщали о низком уровне влагозапасов в почве.