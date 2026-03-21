В СКО стартовал II Международный тюркский этнокультурный фестиваль «AUYL FEST. Гусеводство — 2026»

Масштабное двухдневное событие организовано партией «Ауыл» и акиматом СКО. Фестиваль стал не только ярким этнокультурным праздником, но и крупной практической платформой для обсуждения перспектив развития сельских территорий.

На фестивале развернулась гастрономическая зона, где лучшие повара региона представили разнообразные блюда из гусятины. Здесь же была представлена выставка достижений в сфере гусеводства, позволившая наглядно показать потенциал отрасли, современные подходы к ее развитию и результаты труда сельских производителей.

Особой частью мероприятия стали тематические творческие площадки. Внимание гостей привлекли уголок с тематическими поделками и выставка рисунков. Авторов лучших работ наградили в торжественной обстановке в ходе форума.

Организаторы подчеркивают, что ключевая цель фестиваля — практическая реализация инициативы Главы государства по повышению доходов сельских жителей. В этом контексте гусеводство рассматривается как одно из доступных и экономически эффективных направлений, способных обеспечить стабильный доход для сельчан, укрепить продовольственную обеспеченность и дать дополнительный импульс развитию сельских территорий.

— В прошлом году при участии партии был проведен первый форум по гусеводству, ставший важным импульсом для отрасли. В рамках программы населению было передано 115 тысяч гусят, которыми были обеспечены 227 сельских семей, в том числе 25 тысяч в районе Магжана Жумабаева и 10 тысяч в Мамлютском районе. Выращивание птицы в личных подсобных хозяйствах позволяет сельчанам существенно укрепить продовольственную обеспеченность. Дополнительно гусиный пух проходит переработку на предприятиях области и экспортируется в Европу. В 2025 году экспортировано около 158 тонн, из которых 108 тонн в Венгрию и 50 тонн в Россию, — сказал заместитель акима СКО Канат Дузелбаев.

В ходе форума выступил заместитель председателя партии «Ауыл» Кайрат Айтуганов. Он отметил, что развитие гусеводства напрямую связано с реализацией государственной политики по повышению благосостояния сельчан. Участие в работе площадки также принял депутат Мажилиса Парламента РК Николай Арсютин, рассказавший о мерах законодательной поддержки аграрного сектора, направленных на создание условий для роста доходности сельских хозяйств.

Международный статус фестиваля подчеркнул широкий состав зарубежных участников. В числе спикеров — Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в РК Сильван Гиоге, заместитель генерального директора чешской компании «Текро» Александр Якунин, профессор из Башкортостана Альберт Фаррахов, председатель совета директоров ООО «Асяновское» Рашит Саетгалиев, а также практикующие фермеры и отраслевые эксперты. Такое представительство придало форуму особый вес и подтвердило растущий интерес к североказахстанскому опыту на международном уровне.

Площадка «AUYL FEST. Гусеводство — 2026» стала пространством для содержательного диалога о современных технологиях в сельском хозяйстве, развитии гусеводства, переработке продукции и повышении доходов сельского населения. О практической значимости форума говорили и сами участники. Одна из них, руководитель ТОО «AMIR UNIT» Жанна Гайнуллина, отметила, что работает в этой сфере уже не первый год и видит устойчивый рост интереса к данному направлению.

— У нас это семейный бизнес. На сегодняшний день мы являемся крупнейшими реализаторами гусят по всему Казахстану. Раньше я работала на птицефабрике яичного направления. У меня был большой опыт — 11 лет, поэтому данная сфера деятельности была для меня хорошо знакома. Такие мероприятия для нас очень важны, потому что за короткий срок мы можем получить много полезной информации. Ведь к нам приезжают очень известные специалисты, — отметила предпринимательница.

По итогам мероприятия участники выработали рекомендации по дальнейшему развитию гусеводства как одного из действенных инструментов повышения благосостояния сельского населения. Также в ходе фестиваля прошла церемония награждения, на которой лучшие гусеводы региона были отмечены медалями партии «Ауыл».