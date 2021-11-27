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В СКО среди безработных больше мужчин

27 Ноября 2021 11:12
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В СКО среди безработных больше мужчин

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области по итогам третьего квартал уровень безработицы составил 4,8%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным департамента Бюро национальной статистики, в числе безработных около 49% женщин.

Официально в органах занятости зарегистрированы 4,6 тысячи безработных. Доля зарегистрированных безработных составила 1,5% от рабочей силы. Последней же в регионе насчитывается 305,6 тысячи человек, или 71% от общей численности населения. В категорию рабочей силы входят жители региона от 15 лет и старше. Основную массу рабочей силы составляют наемные работники – более 217 тысяч человек.

Уровень молодежной безработицы – североказахстанцы в возрасте от 15 до 28 лет – составил по итогам третьего квартала 2,8%.

На днях трудоустройство и занятость молодых людей обсуждали в областном акимате. Глава региона Кумар Аксакалов акцентировал внимание на молодежи категории NEEТ, которая нигде не работает и не учится. Аким области считает, что в этом случае необходимо работать с каждым индивидуально.


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#Северо-Казахстанская область   #Статистика   #Занятость   #Общество  
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Автор:

Олеся Жуковень

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