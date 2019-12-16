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В СКО спасатели предупредили об опасности выхода на лед

16 Декабря 2019 15:23
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В СКО спасатели предупредили об опасности выхода на лед

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области спасатели рекомендовали жителям региона соблюдать крайнюю осторожность при выходе на лед, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям.

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Предупреждение особенно актуально в праздничные дни. Спасатели отмечают, что из-за нестабильной температуры воздуха образовавшийся на водоемах области лед, несмотря на толщину, непрочный.

Спасатели рекомендуют жителям области не переправляться по льду, не выезжать на лед на автотранспорте – это весьма опасно, не оставлять детей без присмотра родителей и старших на берегах водоемов, запретить детские игры на льду. Рыбаков-профессионалов и любителей просят не выходить на лед без спасательных средств.

В пресс-службе добавили, что только за ноябрь на водоемах области провалились под лед и утонули 4 рыбака.

«В 2018 году под лед провалились 4 автомобиля. В обязанности спасателей не входит извлечение автотранспорта из водоемов, за исключением проведения спасательных работ», - отметили в пресс-службе.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Безопасность,
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Автор:

Олеся Жуковень

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