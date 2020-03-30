В СКО спасателей перебросили в подверженные подтоплениям районы

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области группировку сил и средств департамента по чрезвычайным ситуациям направили в районы, подверженные подтоплениям во время паводка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, в состав группы вошли 30 сотрудников оперативно-спасательного отряда и службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ. С собой спасатели везут восемь единиц техники, шесть мотопомп, четыре лодки, современные средства связи.

«Подразделения сводного отряда департамента направлены в Уалихановский,

им. Г.Мусрепова и Айыртауский районы, чтобы обеспечить защиту

населенных пунктов там, где существует угроза их подтоплений», - сказал начальник департамента Рамиль Камалов.

Спасатели будут заниматься эвакуацией людей при необходимости, резать лед на малых реках, проводить мониторинг паводковой обстановки, оказывать всяческую помощь населению при ухудшении обстановки в период паводка.