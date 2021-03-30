В СКО снизились смертность от онкологии и заболеваемость туберкулезом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области снизилась смертность от онкологии. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В результате оснащения новым оборудованием за аналогичный период (по сравнению с 2019-2020 годами) снизились показатели смертности от онкологии на 13%, необходимо также отметить, что заболеваемость туберкулезом снизилась на 36%», - сказал Алексей Цой.

Ранее сообщалось, что более 12 млрд тенге выделят на приобретение медицинского оборудования для Северо-Казахстанской области.

«Планируется продолжить работу по оснащению и обновлению парка медицинского оборудования для улучшения качества оказания медицинской помощи населению Северо-Казахстанской области. Для достижения этих целей планируется выделение более 12 млрд тенге бюджетных средств в 2022-2025 годы на приобретение более 140 единиц оборудования, что в два раза выше предыдущего периода», - сообщил Алексей Цой.

Глава Минздрава добавил, что в рамках реализации Комплексного плана в области, в сравнении с 2019-2020 годами, увеличился уровень оснащенности медорганизаций оборудованием - с 49,5% до 56,4%. Снижен уровень износа медицинской техники с 61,7% до 42,7%.