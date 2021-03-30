В СКО снизились смертность от онкологии и заболеваемость туберкулезом
«В результате оснащения новым оборудованием за аналогичный период (по сравнению с 2019-2020 годами) снизились показатели смертности от онкологии на 13%, необходимо также отметить, что заболеваемость туберкулезом снизилась на 36%», - сказал Алексей Цой.
Ранее сообщалось, что более 12 млрд тенге выделят на приобретение медицинского оборудования для Северо-Казахстанской области.
«Планируется продолжить работу по оснащению и обновлению парка медицинского оборудования для улучшения качества оказания медицинской помощи населению Северо-Казахстанской области. Для достижения этих целей планируется выделение более 12 млрд тенге бюджетных средств в 2022-2025 годы на приобретение более 140 единиц оборудования, что в два раза выше предыдущего периода», - сообщил Алексей Цой.
Глава Минздрава добавил, что в рамках реализации Комплексного плана в области, в сравнении с 2019-2020 годами, увеличился уровень оснащенности медорганизаций оборудованием - с 49,5% до 56,4%. Снижен уровень износа медицинской техники с 61,7% до 42,7%.