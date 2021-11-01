В СКО ситуация с распространением коронавируса остается нестабильной

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области не снижается ежесуточное число инфицированных коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за минувшую субботу в регионе выявили 162 инфицированных, в воскресенье – 143.

«За прошедшие сутки зарегистрировано 143 случая. В том числе 129 - с симптомами заболевания и 14 случаев бессимптомного носительства. Лабораторные анализы методом ПЦР отобрали у 138 граждан по эпидемиологическим показаниям и у пяти - с целью эпиднадзора», - сообщили в пресс-службе.

Коронавирус обнаружили у жителей Петропавловска и 11 районов области. В областном центре наибольшее число инфицированных – 65 человек. Продолжается рост в Кызылжарском районе – 13 человек за сутки. Напомним, в этом районе один из самых низких показателей вакцинации. В Тайыншинском районе за сутки выявили 11 человек с коронавирусом. В районе М.Жумабаева, Жамбылском и Есильском – по 10 человек, в Айыртауском – девять, в Мамлютском – пять, в районе им. Г.Мусрепова - четыре, в Тимирязевском – три, в районе Шал акына – два и в Уалихановском один новый случай.

Общее число инфицированных по области достигло 28 808 человек. Из них в 75% случаях наблюдались симптомы заболевания.

Темпы вакцинации за выходные дни не изменились, по-прежнему в сутки прививаются 350-500 человек. Первый компонент вакцины за субботу и воскресенье получили 817 человек, второй – 709. Общее число вакцинированных первым компонентом составило 251 631 человек. Полный курс вакцинации прошли 234 292 жителя региона.