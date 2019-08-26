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В СКО школьницы исследуют судьбы репрессированных женщин

Автор:  
Олеся Жуковень
26 Августа 2019, 17:07
В СКО школьницы исследуют судьбы репрессированных женщин

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области школьники занимаются научной работой в спецархиве департамента полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, учащиеся 10 класса городской классической гимназии им. С. Шаймерденова Гульжанат Амантай и Айнель Умарова участвуют в конкурсе научных проектов школьников. В качестве темы они выбрали судьбы репрессированных женщин.

Специальный государственный архив Информационно-аналитического центра департамента полиции хранит дела репрессированных североказахстанцев. Обычно сюда обращаются родственники репрессированных либо ученые. Дети в стенах архива занимаются впервые.

Учитель истории и научный руководитель школьниц Сара Муканова говорит, что выбор темы не случаен. В регионе она мало исследована. И в этом году исполняется 30 лет с момента издания Указа Президиума Верховного Совета СССР «О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, имевших место в 30-40-х и начале 50-х годов».

«Нас потрясло, с какой лёгкостью ломались судьбы людей. Достаточно было одного неосторожного слова – просто сказать о невиновности осуждённого мужа, чтобы быть обвинённой в антисоветской агитации», - делятся школьницы.

Девочки работают по строго намеченному плану: сбор и классификация материала, составление диаграмм, демонстрирующих срезы по возрасту, социальному и семейному положению, уровню образования пострадавших.

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«Архив открыт для сотрудничества. К нам обращаются не только жители Казахстана, но и стран дальнего зарубежья. На днях мы подготовили сразу 11 справок для научной работы профессора Г.К. Ахметовой, председателя правления Национального центра повышения квалификации « Өрлеу «. Родственники пострадавших от репрессий восстанавливают страницы семейной истории. Сейчас это можно сделать, подав заявление в электронном виде через ЦОН. С начала года группой выдано 26 архивных справок. Школьники обращаются к нам впервые, и нас искренне радует интерес детей к истории родного края», - сказала инспектор архива Айнур Мукашева.

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