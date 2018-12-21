В СКО семья погибла у гроба умершего родственника

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области семья отравилась угарным газом, стали известны подробности трагедии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось ранее, в селе Будённое района им. Г.Мусрепова отравились угарным газом четыре человека. Еще один мужчина находится в больнице.



«21 декабря в пожарную часть района им. Г.Мусрепова поступило сообщение от местного жителя по факту гибели четырёх человек и травмы одного в результате отравления угарным газом. По приезду на место происшествия было установлено, что 3 женщины и мужчина приходились друг другу родственниками, ещё один пострадавший, 52-летний мужчина, проживал по соседству. Его доставили в больницу», - рассказал заместитель начальника управления контрольно-профилактической деятельности в области пожарной безопасности ДЧС СКО Игорь Балеев.



Как выяснилось, погибли хозяйка дома, ее дочь и сын с женой. Хозяин дома скончался после продолжительной болезни накануне трагедии.



Родные и близкие собрались в доме, чтобы с ним проститься.



По словам И.Балеева, причина смерти североказахстанцев - отравление угарным газа из-за неисправности печного отопления.