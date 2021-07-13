В СКО с помощью камер видеонаблюдения зафиксировано 11 тысяч правонарушений

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В СКО с помощью камер видеонаблюдения зафиксировано свыше 11 тысяч правонарушений за 6 месяцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Дорожная и общественная безопасность, раскрытие уличных преступлений – поддержание правопорядка на сегодняшний день невозможно без использования технических средств. В Северо-Казахстанской области круглосуточно функционирует 1 451 камера видеонаблюдения, 410 из них установлены в областном центре.

Центр оперативного управления городской полиции существует с 2008 года. Прием сообщений и звонков на оперативный канал «102», мониторинг обстановки на улицах и в общественных местах по камерам, координация сил и средств полицейских патрулей – круглосуточно в центре несет службу дежурная смена опытных полицейских. За шесть месяцев на «102» петропавловской полиции поступило 80 тысяч сообщений о преступлениях и правонарушениях, более 15 тысяч из них требовали немедленного реагирования. Эффективным рычагом не только профилактики, но и раскрытия преступлений и правонарушений является система видеонаблюдения.

«С начала года в областном центре с помощью полицейских камер зафиксировано 8 353 административных правонарушения. Из них – 6 675 нарушений правил дорожного движения, а также более 1 500 фактов распития спиртных напитков в общественных местах. Также выявлено 140 фактов, способствующих раскрытию преступлений: из них 47 краж и 18 фактов хулиганства. В целом, по всей области с помощью камер выявлено свыше 11 100 правонарушений, раскрыто 451 преступление», – информировала старший инспектор штаба ДП СКО Алена Ткаченко.

С 1 февраля в работу дежурных частей и центров оперативного управления было введено нововведение: прием полицейскими текстовых сообщений и фото – видео материалов о правонарушениях по принципу омниканальной связи через мобильное приложение «102» (официальное приложение МВД РК, которое можно скачать в App Store, или в Google Play). На сегодняшний день посредством омниканальности в центр оперативного управления поступило 169 сообщений, из которых – 13 видео, два аудиосообщения, остальные – текстовые. По 144 сообщениям виновные лица привлечены к административной ответственности, два обращения зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований, по остальным – материалы списаны в номенклатурное дело.

«Если вы стали жертвой преступления, необходимо немедленно обращаться в органы внутренних дел. Своевременность обращения потерпевшего зачастую позволяет раскрывать преступления по горячим следам», – напомнили в полиции.

Ежедневно в Петропавловске на охрану общественного порядка заступают более 200 полицейских. Они дежурят на 5 модулях и в составе 57 пеших маршрутов; дорожную безопасность обеспечивают 26 автопатрулей.