В СКО руководителей госорганов свозили на экскурсию в СИЗО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области антикоррупционная служба свозила руководителей управлений акимата на экскурсию в следственный изолятор, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, поездка в учреждение ЕС-164/1 - один из новых методов превентивной работы.

«Мы наглядно хотим показать руководителям местных исполнительных органов то, чем могут обернуться коррупционные преступления и получение взятки. По инициативе акима области нами организована экскурсия в следственный изолятор. Так скажем, «предупредительная» экскурсия с посещением бывших коллег, которые находятся под следствием», - отметил руководитель департамента по противодействию коррупции Ернар Баянгазин.

В пресс-службе добавили, что в качестве новых методов превентивной работы в практику вводится регулярное доведение до руководителей госструктур хода судебных заседаний, связанных с совершением коррупционных преступлений со стороны должностных лиц акимата.





«Я думаю, не каждый захочет сменить теплую кровать на те спартанские условия, которые вы увидели. Сегодня вы ощутили тяготы нахождения в учреждениях лишения свободы. Нужно еще подумать и о родителях, детях», - обратился к чиновникам Е.Баянгазин.

Ранее сообщалось о задержании руководителя управления государственного архитектурно-строительного контроля и руководителя отдела этого же ведомства. Их подозревают в систематическом получении взяток.