В СКО резко возросло число обращений в миграционную службу

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В миграционную службу Северо-Казахстанской области за один день поступило более 800 заявлений на получение документов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, большая часть обращений касается получения паспорта.

«На прошлой неделе были введены временные ограничения, связанные с пересечением казахстанско-российской, казахстанско-кыргызской границы по внутренним документам. Несмотря на введение в стране режима ЧП, который предусматривает ограничение пересечения государственной границы и для граждан, имеющих паспорта в том числе, североказахстанцы продолжают обращаться за этой государственной услугой», - отметили в пресс-службе.

14 марта в Петропавловске было более 200 таких обращений. 16 марта сотрудники управления миграционной службы приняли уже более 800 заявлений по документированию. Для организации более оперативной работы в два раза увеличили количество рабочих мест.