+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: 17 °С
USD 435.85 EUR 483.44
RUB 5.84 CNY 62.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В СКО резко возросло число обращений в миграционную службу

18 Марта 2020 15:18
Поделиться:
В СКО резко возросло число обращений в миграционную службу

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В миграционную службу Северо-Казахстанской области за один день поступило более 800 заявлений на получение документов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В связи с ЧП заявления на получение услуг Минтруда можно подать онлайн
В Нур-Султане ограничат время работы ЦОНов ЦОНы в Казахстане работают в штатном режиме 30 лет без документов жили три сестры в СКО

По информации пресс-службы департамента полиции, большая часть обращений касается получения паспорта.

«На прошлой неделе были введены временные ограничения, связанные с пересечением казахстанско-российской, казахстанско-кыргызской границы по внутренним документам. Несмотря на введение в стране режима ЧП, который предусматривает ограничение пересечения государственной границы и для граждан, имеющих паспорта в том числе, североказахстанцы продолжают обращаться за этой государственной услугой», - отметили в пресс-службе.

14 марта в Петропавловске было более 200 таких обращений. 16 марта сотрудники управления миграционной службы приняли уже более 800 заявлений по документированию. Для организации более оперативной работы в два раза увеличили количество рабочих мест.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Северо-Казахстанская область,
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив