В СКО растет число отказов от прививок

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Все больше жителей Северо-Казахстанской отказываются от вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, во втором квартале количество отказов от вакцинации составило 265, по итогам третьего квартала – 276.

«Основными причинами отказов от профилактических прививок в области являются личные убеждения – более 83%. Связано это с наличием большого количества негативной информации о вреде иммунизации в интернете, в социальных сетях», - отметила заместитель руководителя департамента Татьяна Горлова.

Т.Горлова подчеркнула, что вакцины безопасны. Любая лицензированная вакцина проходит тщательную проверку в рамках нескольких этапов испытаний и только после этого признается пригодной к использованию. После вывода вакцин на рынок их неоднократно проверяют. В большинстве случаев реакции на вакцинацию, например, боль в руке или несколько повышенная температура, как правило, незначительны и быстро проходят. Специалисты департамента подчеркивают, что гораздо выше вероятность серьезно пострадать от болезни, предупреждаемой вакцинацией, чем от самой вакцины.

«Нет сомнений в том, что отказ от вакцинации приводит к подъему вакциноуправляемых инфекций. Сейчас мы имеем рост заболеваемости коклюшем на 25 случаев, где отказ от вакцинации против коклюша составил – 42%», - сообщила Т.Горлова.

В этом году проводилась дополнительная иммунизация против кори и краснухи. Необходимость ее вызвана ростом заболеваемости корью, которая регистрировалась чаще всего среди возрастных групп детей до 1 года и 20-29 лет. Причина заболеваемости кроется в отсутствии материнских антител у новорожденных, рожденных от матерей с отсутствием иммунной защиты против кори, накопление неиммунной прослойки населения, то есть давность иммунизации, непривитые по различным причинам.

В Северо-Казахстанской области привили 95% подлежащих иммунизации детей 9-10 месяцев – 95%, 100% медицинских работников до 40 лет, 96% лиц от 20 до 29 лет. Около 3,8 тысяч человек привились по собственному желанию.

«Поствакцинальных осложнений не наблюдалось. Повсеместное использование вакцин привело к значительному снижению заболеваемости корью в РК. С мая по декабрь 2019 года в нашей области заболеваемость корью не зарегистрирована», - сказала Т.Горлова.