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В СКО растет число инфицированных коронавирусом

12 Января 2022 21:46
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В СКО растет число инфицированных коронавирусом

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области растет число инфицированных коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По распространению коронавируса регион все еще находится в «зеленой» зоне и до вчерашнего дня ежесуточное число инфицированных снижалось. Буквально 10 января выявили всего девять новых случаев. Вчера было зарегистрировано уже 25, сегодня – 31 новый случай.

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, из 31 случая к категории бессимптомного носительства относятся два. У 30 человек ПЦР-анализ на коронавирус отобрали по эпидемиологическим показаниям - были симптомами ОРВИ, пневмонии либо контактные с инфицированными – и у одного с целью эпиднадзора.

Больше всего инфицированных выявили в Петропавловске – 16 человек. Пять новых случаев в Есильском районе, три – в Тайыншинском, по два - в Кызылжарском и районе Шал акына, по одному – в Уалихановском, Аккайынском и районе М.Жумабаева. В остальных пяти районах за минувшие сутки инфицированных не выявили.

Всего за сутки по области провели 710 ПЦР-исследований на коронавирус.

Врачи региона призывают североказахстанцев получить вакцину против коронавируса и своевременно пройти ревакцинацию.



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#Северо-Казахстанская область   #Здравоохранение   #Вакцинация  
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Автор:

Олеся Жуковень

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