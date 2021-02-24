В СКО пять человек пропали в буран, двоих до сих пор ищут

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области спасатели не могут из-за сильного снега добраться до потерявшихся людей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Мурат Кангужинов на брифинге сообщил, что 23 февраля потерялись пять человек. Нашли троих, их здоровью ничего не угрожают. Поиски двоих продолжаются. Они живы. Периодически выходят на связь. По их словам, находятся в лесу. К ним идет высокопроходимая техника. Работа осложняется практически нулевой видимостью и высокими сугробами.

«Среди найденных 17-летний подросток. Он уехал за пределы села Явленки на лошади в 11 утра. В шесть часов вечера начались его поиски. Из Петропавловска выехал ТРЭКОЛ, привлекали инженерную технику и снегоходы. Ночью его нашли в лесу полицейские, в четырех километрах от села. Второй найденный – 39-летний мужчина. Его нашли в трех километрах от села Власовки. В Тайыншинском районе пастух выехал за табуном. Вечером вышел на связь с работодателем. Сказал, что находится в камышах на водоеме. Связь периодически поддерживал. Направили все силы и средства района. Ночью найти его не смогли. Утром метель немного стихла, и он сам вернулся на лошади домой. В Есильском районе два пастуха в 16 часов выехали за табуном. Потеряли ориентир на местности. С ними поддерживается связь. Пока техника добраться до них не может. Тракторы К-700 буквально упираются в стену снега. Три единицы высокопроходимой техники пробивают дорогу к ним. Водитель не видит дальше ковша. Перед ним идет человек и показывает дорогу», - рассказал М.Кангужинов.

Всю ночь провели в снежном заносе 50 человек в четырех микроавтобусах. Они застряли в пяти километрах от села Киялы. Техника работала всю ночь, но добраться до людей смогла только в 08:20 часов утра. Дорогу прочистили, и микроавтобусы в сопровождении добрались до населенного пункта.

Девять грузовых машин стоят в Жамбылском районе. Для водителей организовали горячее питание. От размещения в пунктах обогрева они отказались. 47 автомобилей застряли в районе села Келлеровки. Люди находятся в пунктах обогрева.

«На утро по области 145 человек, в том числе двоих детей, спасены. В пункты обогрева доставили 160 человек, из которых 15 детей. Работают семь пунктов. 55 единиц техники эвакуировали из заносов. На дорогах работают более 200 единиц техники и 130 человек. В 18 населенных пунктах девяти районов произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались более четырех тысяч абонентов. В трех населенных пунктах электроснабжение уже восстановили. Работы продолжаются», - проинформировал М.Кангужинов.

По данным филиала РГП «Казгидромет», 24 февраля по области еще сохраняются осадки, ветер, низовая метель. Спасатели настоятельно рекомендуют не выезжать за пределы населенных пунктов. Видимость на дорогах почти нулевая. Движение по всем направлениям до сих пор закрыто.

В регионе развернут оперативный штаб. За сутки поступило 3600 звонков.