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В СКО прошла крупная международная конференция посвященная 130-летию Магжана Жумабаева

Редактор:  
Зифа Хабирова
23 Июня 2023, 17:22
В СКО прошла крупная международная конференция посвященная 130-летию Магжана Жумабаева

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Международная конференция «Мағжан Жұмабай - Тұран өркениеті мен Алаш идеясының ұлы жыршысы» прошла в Петропавловске. Ее приурочили к 130-летию великого Магжана Жумабаева. Открывая конференцию, аким области Айдарбек Сапаров отметил, что юбилейные мероприятия стали еще одной возможностью прикоснуться к замечательному наследию Магжана, приобщиться к величайшему слову гениального поэта. Магжан Жумабаев служит источником великой веры в будущее нации, передает МИА «Казинформ».

«Магжан поднял национальную поэзию до мировых высот. Его имя имеет для казахского народа такое значение, как для англичан - Шекспир, а для русского народа - Пушкин. М. Жумабаев гордость казахского народа, особенно для североказахстанцев. Магжан ясно осознавал, что от подрастающего поколения зависит будущее общества. Его знаменитое стихотворение «Мен жастарға сенемін» и сейчас остается актуальным и востребованным», - отметил аким области Айдарбек Сапаров.

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Имя и труды Магжана Жумабаева широко известны ученым и историкам не только Казахстана, но и Турции, России, Кыргызстана, Узбекистана и Азербайджана. Рейхан Дадашева приехала в Петропавловск из Баку, чтобы посетить родину известного публициста и ещё лучше познакомиться с его личностью. Рейхан Дадашева – преподаватель литературы в Азербайджанском государственном пединституте.

«У нас в Азербайджане Магжана Жумабаева знают и изучают, его произведения студенты читают на занятиях по зарубежной литературе. И я вижу, какой они находят отклик. Я благодарна за возможность поучаствовать на этой конференции. Это очень масштабное и значимое событие для всех, кто изучает творчество Магжана», - делится впечатлениями Рейхан Дадашева.

Интересную работу представила профессор турецкого университета Хулия Касапоглу. Она уже много лет пишет книгу, в которой рассказывает о жизни и творчестве Магжана Жумабаева. Ему же женщина посвятила свою диссертацию. Автор изучила биографию и множество трудов поэта.

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«У нас в Турции с большим уважением относятся к Магжану Жумабаеву. Его борьба за свободу, за будущее нации вдохновила многих моих соотечественников. Магжан стал источником вдохновения для многих турецких авторов. В них есть частичка силы духа Магжана. Я сама с большим уважением отношусь к Магжану Жумабаеву. И для себя решила, что находясь сейчас на родине Магжана, буду говорить только на казахском языке», - говорит Хулия Касапоглу.

В масштабной конференции приняли участие более 300 человек. Они обменивались мнениями, научными и историческими открытиями, касающиеся жизненного пути Магжана Жумабаева. Все присутствующие отметили, что и дальше будут заниматься изучением личности выдающегося поэта.

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Северо-Казахстанская область   Акимат  
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