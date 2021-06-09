В СКО пропала 8-летняя девочка, ее вещи обнаружили на берегу реки

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области пропала 8-летняя девочка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Трагедия произошла в селе Покровке Есильского района. Предположительно, ребенок мог утонуть в реке Есиль.

«Бабушка начала бить тревогу ближе к вечеру, когда внучка, находившаяся в гостях на каникулах, не вернулась. Она сообщила участковому. Он организовал поиски ребенка, подключив волонтеров и спасателей. На берегу реки, примерно в 500 метров от села, были обнаружены вещи девочки. К поискам подключились водолазы. Днем она играла с двоюродным братом-сверстником. Мальчик, вернувшись домой, не смог рассказать родителям о местонахождении сестры. Позже ребенок сообщил, что они вместе купались, и сестру унесло течением», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции.

Начальник отдела полиции Есильского района Ерлик Еслямбеков сообщил, что поиски шли всю ночью. Ребенка продолжают искать. На место вызвали водолазов.