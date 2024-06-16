В СКО продолжают ликвидировать последствия паводка

15 июня в Северо-Казахстанской области состоялся очередной субботник в рамках акции «‎Таза Казахстан»‎. В Петропавловске на него вышли коллективы государственных учреждений, предприниматели, жильцы многоквартирных и частных домов и просто неравнодушные жители, передает агентство Kazinform.

В подтопленных микрорайонах города проходит снос аварийного жилья. От городских мехбригад задействован экскаватор гусеничный, погрузчики и самосвалы, задействована также техника от районных мехбригад. Снесено более 100 домов, работы в этом направлении продолжаются.

— Работаем на участке от Дубынина до улицы Урицкого. На нашем участке находятся 198 собственников, 137 строений признаны аварийными. К сносу 10 домов поступили, 6 вывезли домов, сейчас работы ведутся. До 1 августа снос планируем завершить», — рассказал заместитель акима района им. Г. Мусрепова Ерлан Аманжолов.

В рамках субботника была усилена работа в подтопленных районах. Всего сегодня по городу на субботнике было задействовано около 50 единиц спецтехники. Акция «‎Таза Казахстан»‎ продолжается и в Кызылжарском районе, где во время паводка подтопило более 1,5 тысяч домов.

— Продолжаются работы по ликвидации последствий паводка. В селе Тепличном работы ведутся каждый день. Задействованы местные жители, сотрудники предприятий и организаций. В селе Большая Малышка тоже проходит субботник. Мехбригады из Тайыншинского района помогают гражданам вывозить мусор, — рассказала пресс-секретарь акима Кызылжарского района Жанель Батанова.

Единовременную выплату 100 МРП получили все пострадавшие Кызылжарского района, работа по компенсации ущерба продолжается.