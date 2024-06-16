В СКО продолжают ликвидировать последствия паводка
15 июня в Северо-Казахстанской области состоялся очередной субботник в рамках акции «Таза Казахстан». В Петропавловске на него вышли коллективы государственных учреждений, предприниматели, жильцы многоквартирных и частных домов и просто неравнодушные жители, передает агентство Kazinform.
В подтопленных микрорайонах города проходит снос аварийного жилья. От городских мехбригад задействован экскаватор гусеничный, погрузчики и самосвалы, задействована также техника от районных мехбригад. Снесено более 100 домов, работы в этом направлении продолжаются.
— Работаем на участке от Дубынина до улицы Урицкого. На нашем участке находятся 198 собственников, 137 строений признаны аварийными. К сносу 10 домов поступили, 6 вывезли домов, сейчас работы ведутся. До 1 августа снос планируем завершить», — рассказал заместитель акима района им. Г. Мусрепова Ерлан Аманжолов.
В рамках субботника была усилена работа в подтопленных районах. Всего сегодня по городу на субботнике было задействовано около 50 единиц спецтехники. Акция «Таза Казахстан» продолжается и в Кызылжарском районе, где во время паводка подтопило более 1,5 тысяч домов.
— Продолжаются работы по ликвидации последствий паводка. В селе Тепличном работы ведутся каждый день. Задействованы местные жители, сотрудники предприятий и организаций. В селе Большая Малышка тоже проходит субботник. Мехбригады из Тайыншинского района помогают гражданам вывозить мусор, — рассказала пресс-секретарь акима Кызылжарского района Жанель Батанова.
Единовременную выплату 100 МРП получили все пострадавшие Кызылжарского района, работа по компенсации ущерба продолжается.
— Сегодня организовали очистку нашей улицы, спасибо акимату, жители и многие организации помогают убрать мусор, всем спасибо, — сказал житель села Тепличное Кызылжарского района Кайыргелди Тугумбаев.