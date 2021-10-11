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    12:24, 11 Октябрь 2021 | GMT +6

    В СКО продолжается рост ежесуточного числа инфицированных

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки выявили 141 новый случай инфицирования коронавирусом. Накануне это число достигло 146, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, наибольшее число инфицированных зарегистрировали в Петропавловске – 36 человек. Среди районов рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в районе М.Жумабаева – 17 новых случаев за сутки, в Жамбылском районе – 16 случаев, в Кызылжарском районе – 15, в Тайыншинском – 10. По 9 инфицированных выявили в Есильском и районе им. Г.Мусрепова, семь – в Мамлютском, шесть – в Аккайынском, по пять – в районе Шал акына, Тимирязевском и Айыртауском. Меньше всего новых случаев за сутки – один – в Уалихановском районею.

    Из 141 случая 133 с симптомами заболевания. Только у четверых ПЦР-анализ на коронавирус отобрали с целью эпиднадзора. У остальных – по эпидемиологическим показаниям.

    За сутки четыре лаборатории области провели 858 ПЦР-исследований.

    На утро 11 октября, первый компонент вакцины получили 244 576 человек, полный курс вакцинации прошли 224 916 жителей региона.

    С 9-го октября в области ужесточили карантинные ограничения. Регион находится в «красной» зоне по распространению коронавируса.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область
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