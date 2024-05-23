В СКО продолжается активное восстановление пострадавших от паводка микрорайонов

В поселке Заречном затопило 239 домов. Сейчас на территории развернуты оперативный штаб районов. Под водой оказался и дом местного жителя Тагира Иксанова. Он прожил в нем 55 лет.

Паводки 2017 года не коснулись дома местного жителя, а в этом году вода в жилище Тагира Иксанова поднялась до подоконников. Добротные трехслойные полы придется менять. Общая площадь строения 120 кв.м. Вся мебель пришла в негодность, техника тоже. Но восстановить жилье можно.

Фото: Qazaqstan media

- Ребята уже третий день работают. Я очень благодарен им. Лето быстро пройдет, нужно ускорять ремонт. Рабочие пока убирают полы, чтобы просушить дом. 55 лет здесь прожили с супругой. А теперь все насмарку пошло. Стены гипсокартонные, надо будет их менять. Работы много, не говоря о мебели. Из четырех комнат все выбросили на улицу, — говорит житель поселка Заречного Тагир Иксанов.

Техобследование и оценку сделали. Хозяин дома ждет заключительный акт, чтобы узнать стоимость ущерба.

Фото: Qazaqstan media

Между тем, на улицах работают мехбригады района Магжана Жумабаева — приступили к демонтажу жилья. Сначала снимут полы, просушат помещение и только потом начнут ремонт.

Оперативный штаб района Магжана Жумабаева отвечает за 67 жилых объектов. Работают 35 человек. Демонтированы уже три дома. Сейчас их сушат.

Фото: Qazaqstan media

- Десятого мая мы завезли две бригады. Остальные заехали позже. Сейчас все пять бригад здесь находятся. У нас пять «КамАЗов», погрузчик и экскаватор. Мусор вывозим вовремя, по мере накопления. Расположилась наша бригада в поселковой школе. Питанием обеспечены, — сказал заместитель акима района М. Жумабаева Достан Тасмаганбетов.

Механизированная бригада района вывезла уже 150 тонн мусора.

Напомним, в областном центре развернуто 11 оперативных штабов, за каждым из которых закреплено по пять механизированных бригад из районов области. Мехбригады восстанавливают поврежденное имущество, делают ремонт, очищают от мусора улицы и придворовые территории.