В СКО продолжает увеличиваться ежесуточное число инфицированных

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области вновь возросло ежесуточное число новых случаев коронавируса. За минувшие сутки выявили 118 инфицированных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, из 118 случаев 114 относятся к симптомным формам заболевания. У 116 жителей региона ПЦР-исследование на коронавирус провели по эпидемиологическим показаниям, у двоих – с целью эпиднадзора.

Больше всего инфицированных в Петропавловске – 41 человек. Среди районов, как и в предыдущие сутки, наибольшее число новых случаев коронавируса в Жамбылском и Кызылжарском – 17 и 14, соответственно. В районе М.Жумабаева - 13 человек с положительным результатом на COVID-19. Остальные случаи распределились между 8-ю районами.

Всего за сутки в регионе провели 1 232 ПЦР-исследования на COVID-19.

С начала пандемии в области выявили 25 280 инфицированных коронавирусом. Из них 73% относятся к симптомным формам заболевания. Завозных случаев из общего количества – 455.