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    16:35, 08 Октябрь 2021 | GMT +6

    В СКО продолжает увеличиваться ежесуточное число инфицированных

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области вновь возросло ежесуточное число новых случаев коронавируса. За минувшие сутки выявили 118 инфицированных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, из 118 случаев 114 относятся к симптомным формам заболевания. У 116 жителей региона ПЦР-исследование на коронавирус провели по эпидемиологическим показаниям, у двоих – с целью эпиднадзора.

    Больше всего инфицированных в Петропавловске – 41 человек. Среди районов, как и в предыдущие сутки, наибольшее число новых случаев коронавируса в Жамбылском и Кызылжарском – 17 и 14, соответственно. В районе М.Жумабаева - 13 человек с положительным результатом на COVID-19. Остальные случаи распределились между 8-ю районами.

    Всего за сутки в регионе провели 1 232 ПЦР-исследования на COVID-19.

    С начала пандемии в области выявили 25 280 инфицированных коронавирусом. Из них 73% относятся к симптомным формам заболевания. Завозных случаев из общего количества – 455.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область
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