В СКО пресекли деятельность ОПГ, занимавшейся сводничеством

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся сводничеством. Об этом сообщил официальный представитель Министерства внутренних дел РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Полицейскими Северо-Казахстанской области пресечена преступная деятельность организованной группы из 8 человек, которая занималась сводничеством, арендовав в Петропавловске несколько саун для занятия проституцией», - сказал Нурдильда Ораз на брифинге.

Было также сообщено, что полицией Западно-Казахстанской области в городе Уральске установлена и задержана 30-летняя жительница Туркестанской области, которая обманным путем вовлекла в занятие проституцией 17-летнюю девушку.

Ранее сообщалось, что на минувшей неделе на территории страны проведено оперативно-профилактическое мероприятие «STOP трафик», направленное на выявление и пресечение преступлений в сфере торговли людьми, сводничества и лишения свободы с целью эксплуатации.

«За три дня выявлено 56 преступлений, в том числе два факта незаконного лишения свободы с целью трудовой эксплуатации, два факта торговли людьми, в том числе два факта по несовершеннолетним», - уточнил Нурдильда Ораз.