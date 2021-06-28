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    12:20, 28 Июнь 2021 | GMT +6

    В СКО пресекли деятельность ОПГ, занимавшейся сводничеством

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся сводничеством. Об этом сообщил официальный представитель Министерства внутренних дел РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Полицейскими Северо-Казахстанской области пресечена преступная деятельность организованной группы из 8 человек, которая занималась сводничеством, арендовав в Петропавловске несколько саун для занятия проституцией», - сказал Нурдильда Ораз на брифинге.

    Было также сообщено, что полицией Западно-Казахстанской области в городе Уральске установлена и задержана 30-летняя жительница Туркестанской области, которая обманным путем вовлекла в занятие проституцией 17-летнюю девушку.

    Ранее сообщалось, что на минувшей неделе на территории страны проведено оперативно-профилактическое мероприятие «STOP трафик», направленное на выявление и пресечение преступлений в сфере торговли людьми, сводничества и лишения свободы с целью эксплуатации.

    «За три дня выявлено 56 преступлений, в том числе два факта незаконного лишения свободы с целью трудовой эксплуатации, два факта торговли людьми, в том числе два факта по несовершеннолетним», - уточнил Нурдильда Ораз.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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