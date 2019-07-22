В СКО предприниматели получали адресную социальную помощь

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Незаконных получателей адресной социальной помощи выявили в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции, установлены три индивидуальных предпринимателя, которые получали АСП.

«Предприниматели ежемесячно отчисляли минимальные пенсионные взносы, а декларацию в органы государственных доходов сдавали по упрощенному режиму налогооблажения. Поэтому на момент назначения АСП проверить реальный доход семьи не представилось возможным. Лишь после запроса в Министерство финансов Центр смог документально подтвердить незаконность получения АСП. Сейчас предприимчимые услугополучатели возвращают деньги обратно в бюджет государства», - рассказали в пресс-службе.

Кызылжарский район, как один из самых многонаселенных в области, назначил и выплатил максимальное количество АСП – 365 семьям.