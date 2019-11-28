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В СКО предлагают вести профилактику коррупции в семьях полицейских

28 Ноября 2019 16:19
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В СКО предлагают вести профилактику коррупции в семьях полицейских

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Петропавловские следователи и дознаватели полиции обсудили вопросы противодействия коррупции в собственных рядах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, на встрече заместитель начальника областного департамента полиции Енбек Сембин проинформировал о коррупционных преступлениях, совершенных в последние годы следователями и дознавателями области и страны. Отметил, что современные следователи и дознаватели являются своеобразной интеллектуальной элитой полиции. В их рядах недопустимы проявления коррупции и грубые нарушения дисциплины.


Председатель консультативно-совещательного органа при департаменте полиции Жасулан Ахметов считает, что необходимо совершенствовать работу по обеспечению прозрачности деятельности полиции. Люди должны знать, как работают полицейские, какие у них успехи, достижения.

По мнению Ж.Ахметова, важно продолжать работу по линии цифровизации. Видеожетоны патрульных полицейских должны работать постоянно, тогда их работа будет прозрачна и под контролем.

«Нужно постоянно вести работу по профилактике коррупции, как среди сотрудников, так и среди членов их семей: родители, супруги, дети. Когда сотрудник почувствует такую тройную ответственность – тогда он задумается о недопустимости даже мыслей о коррупции», - считает Ж. Ахметов.

В рядах североказахстанской полиции служат 140 следователей, 34 дознавателя, 46 криминалистов. Через их руки проходят все уголовные правонарушения и преступления, принимаются процессуальные решения.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Силовые структуры,
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Автор:

Олеся Жуковень

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