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В СКО помогли восстановить документы потерявшей 20 лет назад память женщине

11 Ноября 2019 09:45
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В СКО помогли восстановить документы потерявшей 20 лет назад память женщине

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области миграционные полицейские помогли оформить документы женщине, много лет не имевшей документов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, в 1998 году уроженка Курганской области РФ попала в аварию в Алматы. Женщина потеряла память. Все эти годы жила в Алматы. Долгое время ее разыскивали родственники. Однако увезти ее на родину не смогли из-за проблем с документами. Имевшийся у пострадавшей паспорт образца 1974 года был утерян.

«В этом году родственники, проживающие в нашей области, забрали 50-летнюю женщину к себе и обратились в миграционную службу. Сотрудники управления оказали помощь в сборе документов на признание лицом без гражданства. Женщина получила удостоверение лица без гражданства, по которому теперь сможет выехать к себе на родину», - рассказали в пресс-службе.

В миграционной полиции отметили, что с начала года было более 100 обращений по документированию, связанных с разными жизненными историями.

Буквально недавно полицейские помогли женщине, которая без документов жила 30 лет.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область,
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Автор:

Олеся Жуковень

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